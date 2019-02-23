Pentagon’da kritik görüşme

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığındaki heyet dün ABD'de kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) gelişlerinde ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford tarafından törenle karşılandı. İki ülke ulusal marşlarının çalındığı törende, heyet onuruna top atışı yapıldı. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Akar, şunları kaydetti: "Stratejik ortağımız ABD ile güçlü ve yakın ilişkilerimizi devam ettirmek istiyoruz. ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ortak menfaatlerimizle uyumlu, Türkiye ile koordinasyon ve iş birliği içinde yapılacağına inanıyoruz." Toplantıyı "çok önemli" olarak nitelendiren Shanahan ise "Çünkü planlarımıza ve Suriye'deki sorunlara çözüm bulmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.