ABD’nin Suriye oyunları sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

ABDBaşkanı Donald Trump'ın aralık ayında ülkesinin askerlerinin tamamını Suriye'den çekeceğini açıkladığı günden bu yana süren çekilme tartışmaları her gün yeni bir boyut kazanıyor. ABD yönetimi önceki gün yaptığı açıklamada Suriye'de bulunan 2 bin askerden 200'ünün bir süre daha kalacağını duyurmuştu. Trump da Suriye'de "küçük bir" ABD birliğinin kalmasını olumlu bulduğunu belirterek, "Çok fazla insan bu fikri benimsiyor, fikirlere açığım" dedi. Ancak ABD basınına göre Suriye'de kalacak asker sayısı 400 olacak. Washington Post'taki haberde 200 kadarı Suriye'nin kuzeydoğusunda, 200 kadarı da güneydoğusundaki El Tanf bölgesinde olmak üzere yaklaşık 400 askeri bir süre daha Suriye'de bırakacağı iddia edildi.