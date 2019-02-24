Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

'da 5,3 büyüklüğünde 

'nın Sulawesi Adası'ndaki Gorontalo eyaletinde 5,3 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2019 18:04 Güncelleme Tarihi: 24.2.2019 18:12
Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Boalemo bölgesinin 21 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 71 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN