Esad, İdlib’e saldırdı: 5 ölü

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Suriye'deBeşar Esad rejimi ve İran destekli terörist grupların 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi' içindeki yerleşimlerini hedef alan topçu saldırılarında, 5 sivil hayatını kaybetti, en az 4 sivil yaralandı. Esad rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Han Şeyhun ilçesi ile Serakib beldesi, Habit köyü, Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine ve Kefer Zita ilçesine saldırı düzenledi. İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin İdlib'de sivil yerleşimlerine saldırı düzenlemeye devam ettiğini söyledi. Hac Yusuf, "Rejim güçlerinin akşam saatlerinde Han Şeyhun ilçesine düzenlediği saldırıda 5 sivil yaşamını yitirdi, 4'ten fazla sivil yaralandı" dedi. Rejim güçlerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne bu yılın başından beri düzenlediği hava ve kara saldırılarında en az 80 sivil hayatını kaybetti, 265'ten fazla sivil yaralandı. İdlib'in güneydoğusunda bulunan en büyük iki yerleşim yerine düzenlenen saldırılar, Han Şeyhun ve Marratinnuman ilçelerinden yeni göç hareketine sebep oldu. Ay başından bu yana 6 bin 900 civarında aile, Türkiye sınır hattındaki kamplara ve görece güvenli alanlara göçtü. Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına devam ediyor.