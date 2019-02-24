FETÖ’nün sesi kesildi

BUGÜN NELER OLDU

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kuzey Makedonya'daki medya organı "Zaman Makedonya" maddi imkansızlıklar, halktan rağbet görmemesi ve Türkiye'nin etkin mücadelesi sonucunda basılı yayınını kapatma kararı aldı. Kısa bir süre önce Üsküp'ün bir çok noktasından görünen tabelalarını indiren FETÖ'cülerin propaganda aracı Zaman Makedonya gazetesinin sesi artık tamamen sustu. İnternet sitesinden yapılan açıklamayla yayınlarına dijital ortamda devam edeceklerini belirten gazete yönetimi, önümüzdeki günlerde son kez okuyucularıyla buluşacaklarını kaydetti.Zaman Makedonya'nın basılı yayınlarını durdurma kararının ardından SABAH'a konuşan Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, örgütün dağılma sürecine girdiğini belirterek şunları söyledi: "Uzun yıllardır terör örgütünün sesi olan Zaman Makedonya'nın maddi gerekçeleri öne sürerek basılı yayınlarını durdurma kararı aldığını öğrendik. Bu mağdur gözükmek amacıyla yaşadıkları korkuların bir bahanesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde FETÖ'ye olan yoğun baskısı Kuzey Makedonya'da da böylece sonuç vermeye başladı. Eli kanlı terör örgütü köşeye sıkışmış durumda, Makedonya'daki Türk soydaşlarımızın, STK'larımızın, kurum ve kuruluşlarımızın örgüte yönelik mücadelesi yapılanmayı dağılma aşamasına getirmiştir. Son FETÖ'cü de Balkanlar'dan temizlenene kadar biz mücadelemizi gerek hukuk yoluyla gerekse diplomasiyle sürdürmeye devam edeceğiz."UluslararasıBalkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, "FETÖ'nün basın yayın adı altında gençlerimize kendi fikirlerini empoze ettiği gazetenin kapanması Balkanlar'ın geleceğe daha sağlam şekilde bakmasını sağlayacaktır. 20 yılı aşkın süredir yaptıkları yayınlarla bölgenin kodlarıyla oynayarak Osmanlı bakiyesi olan bir toplumu habercilik kisvesiyle zehirleyen örgütün artık kurumlarımızın etkin mücadelesine dayanacak gücü kalmadı. Bu coğrafyaya fayda verecek ve aklını kiraya vermeyen bir nesil yetiştirmek için bizler çalışmalarımıza yılmadan, durmadan devam edeceğiz" dedi.