Hocalı kurbanları anıldı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'ninBakü Büyükelçiliği'nde, Hocalı Katliamı'nın 27'nci yıl dönümü vesilesiyle anma töreni düzenlendi. Bakü Büyükelçiliği ve Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliğince (ATİB) organize edilen etkinliğe Büyükelçi Erkan Özoral, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycanlı milletvekilleri, akademisyenler, iş adamları, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileriyle davetliler katıldı. Büyükelçi Özoral, Hocalı Katliamı'nın yaşandığı 26 Şubat'ın asla unutulmaması gerektiğini söyledi. Tarihteki iyi günler kadar kötü günlerin de sahiplenilmesi, bunların bir daha yaşanmaması için neler yapılması gerektiğinin öğrenilmesinin önemine değinen Özoral, Türkiye ve Azerbaycan'ın acıları birlikte paylaşarak gereken dersleri birlikte çıkartması gerektiğini ifade etti.