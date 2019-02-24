Lavrov: Türkiye ulusal güvenliğini sağlamak için Suriye'ye operasyon yapıyor

"HENÜZ ORTAK BİR OPERASYON PLANI YOK"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin ve Vietnam ziyareti öncesi iki ülkenin televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya, Türkiye ve İran'ın İdlib dahil Suriye'nin diğer bölgelerinde de ortak askeri operasyonlarla ilgili henüz bir planlama yapmadıklarını söyledi. Lavrov, Rusya ve İran'ın Suriye'nin talebi üzerine ülkede asker bulundurduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE, ULUSAL GÜVENLİĞİ İÇİN ORADA"

Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı operasyonlara da değinen Lavrov, "Türkiye ulusal güvenliğine yönelik tehditlerden endişe duyuyor. Suriye hükümeti, Türk askeri birliklerinin topraklarına girmesine karşı çıkıyor. Ancak Suriye hükümeti Astana formatının oluşturulmasını destekliyor. Bu Suriye topraklarının çoğunda hükümetle silahlı muhalefet arasında gerçek bir ateşkes ve doğrudan bir diyalog elde etmek için bir fırsat olabilir" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü YPG/PKK'ya ilişkin Lavrov, ülkesinin Türkiye'nin endişelerini anladığını ancak buradaki terörist unsurlara ilişkin Rusya'nın Türkiye ile görüş birliği bulunmadığını söyledi.