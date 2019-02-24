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: için kritik tarih belli oldu

haberi... Başbakanı anlaşmasını 12 Mart'a kadar İngiltere parlamentosuna oylama için sunacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 24.2.2019 16:22 Güncelleme Tarihi: 24.2.2019 16:32
Son dakika: Brexit için kritik tarih belli oldu

Avrupa Birliği ve Arap Birliği'nin ilk ortak zirvesi kapsamında Mısır'da temaslarda bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May, 12 Mart tarihi itibariyle İngiltere parlamentosuna Brexit anlaşması taslağını oylamaya sunmak için getireceğini söyledi.

BREXIT SÜRECİ

İngiltere'nin normal takvime göre 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılmış olması gerekiyor.

Ancak Başbakan Theresa May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının 15 Ocak'ta parlamentoda ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından başlattığı yeniden müzakere sürecine de parlamentodan destek almayı başaramamıştı.

May'in Kuzey İrlanda sınırına ilişkin "tedbir maddesi"ni değiştirmeye yönelik girişimine destek talep eden önerge de parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında reddedilmişti.

Brexit sürecinde bundan sonra neler yaşanacak?

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Son dakika: Brexit için kritik tarih belli oldu
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