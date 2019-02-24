Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Hama'da mayına çarpan araçta 24 kişi öldü

Hama'da mayına çarpan araçta 24 kişi öldü

’nin orta kesimlerinde bulunan Hama şehrinin Silmiye köyünün Vadi Atip mıntıkasında, terör örgütü tarafından yerleştirilen bir mayının, işçileri taşıyan bir aracın geçişi sırasında patlaması sonucu araçtaki 24 sivilin öldüğü bildirildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2019 12:33 Güncelleme Tarihi: 24.2.2019 13:00
Hama'da mayına çarpan araçta 24 kişi öldü

Haber Suriye soysal paylaşım sitelerinde yer aldı. 8 Şubat'ta DEAŞ tarafından bölgeye yerleştirilen bir mayının patlaması sonucu 7 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı. Birkaç gün önce yine Silmiye yakınlarında bulunan Resm El Ahmer yerleşim bölgesinde DEAŞ tarafından daha önce yerleştirilen bir mayının patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştı.

Suriye ordusu, Rusya'nın hava desteğiyle DEAŞ'la yaptığı şiddetli çatışmanın ardından 4 Ekim'de Hama'nın doğu kesimini kontrol altına almıştı. DEAŞ'ın bölgeye yerleştirdiği binlerce mayından Suriye ordusunun çıkaramadığı mayınların ve bubi tuzaklarının patlaması sonucu bölgede sık sık patlamaların olduğu kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hama'da mayına çarpan araçta 24 kişi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN