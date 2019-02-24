Hama'da mayına çarpan araçta 24 kişi öldü

Haber Suriye soysal paylaşım sitelerinde yer aldı. 8 Şubat'ta DEAŞ tarafından bölgeye yerleştirilen bir mayının patlaması sonucu 7 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı. Birkaç gün önce yine Silmiye yakınlarında bulunan Resm El Ahmer yerleşim bölgesinde DEAŞ tarafından daha önce yerleştirilen bir mayının patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştı.



Suriye ordusu, Rusya'nın hava desteğiyle DEAŞ'la yaptığı şiddetli çatışmanın ardından 4 Ekim'de Hama'nın doğu kesimini kontrol altına almıştı. DEAŞ'ın bölgeye yerleştirdiği binlerce mayından Suriye ordusunun çıkaramadığı mayınların ve bubi tuzaklarının patlaması sonucu bölgede sık sık patlamaların olduğu kaydedildi.

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