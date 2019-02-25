Cellat ve dostları

Mısır'da, Müslüman Kardeşler üyesi 9 gencin darbeci Sisi yönetimi tarafından idam edilmesine yönelik uluslararası kamuoyundan tepkiler devam ederken, Avrupa Birliği ve Arap dünyası liderleri Şarm el-Şeyh'in yolunu tuttu. Mısır'ın turistik beldesi Şarm el Şeyh'te Avrupa Birliği ve Arap Birliği'ni ilk kez biraya getiren iki gün sürecek ortak zirve dün başladı.





Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye karşı kanlı bir darbe düzenleyen, o günden bu yana insan hakları ihlalleri ve idamlarla anılan darbeci General Abdülfettah es-Sisi'nin ev sahipliği yaptığı zirveye, insan hakları ve demokrasi gibi değerleri, sözde savunan Avrupa'dan üst düzey katılım sağlanması özellikle dikkat çekti. Zirvenin gündeminde göç ve güvenlik gibi başlıklar bulunuyor.





Angela Merkel ve Theresa May

MERKEL VE MAY ORADA

Ortak zirveye Avrupa'dan 20'den fazla hükümet lideri ve devlet başkanı katıldı. Avrupa Birliği, Konsey Başkanı Donald Tusk ve Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından en üst düzeyde temsil edilirken, Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'nın Başbakanı Angela Merkel ve Brexit tartışmaları ile zorlu bir süreçten geçen İngiltere'nin Başbakanı Theresa May ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de zirvede yer aldı. Fransa ve İspanya ise Dışişleri Bakanı seviyesinde zirveye katılacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen ay Mısır'a bir ziyaret gerçekleştirmişti.





RİYAD'DAN GÜÇLÜ DESTEK

Arap ülkeleri arasında, Suudi Arabistan'ın zirveye en üst düzeyde katılım gerçekleştirmesi dikkat çekti. Kral Selman bin Abdülaziz'in zirveye bizzat katılması, Riyad'ın Sisi rejimine verdiği güçlü desteği göz önüne serdi. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da zirveye katılan Arap ülkesi devlet başkanları oldu. Sisi'nin Riyad'dan sonra bölgedeki diğer önemli destekçisi, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ise Füceyre emiri Şeyh Hamad bin Muhammed el-Şarki temsil etti.





Mogherini

Stratejik işbirliği artırılacak

Mısır'ın Kızıl Deniz kıyısındaki Şarm el Şeyh kentindeki zirvede, iki bölgesel birliğin göç, güvenlik ve iklim değişikliği gibi ortak stratejik önceliklerde işbirliğini artırmasını hedefliyor. Zirve sırasında ayrıca ekonomik kalkınma, Filistin sorunu ve Libya, Suriye ile Yemen'deki savaşlar masada olacak.

Katar Emiri zirveye katılmadı

Zirve öncesi yaşanan davet krizi nedeniyle Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ise zirveye katılmadı. Katar'a davet, Doha'da Mısır'ı temsil görevini üstlenen Yunanistan'ın elçilik binasına gönderildi. Mısır'ın, Arap ülkelerine gönderdiği katılım davetinin aksine uluslararası davet protokolünü ihlal ederek gönderdiği davette Al Sani'nin isminin zikredilmediği aktarıldı.

İstanbul'da Sessiz Çığlık





Mısır'ın Müslümanlar üzerinde uyguladığı zulüm ve katliam politikaları İstanbul'da protesto edildi. İstanbul'da yaşayan bir grup Mısır vatandaşı, Beyoğlu Tepebaşı'nda toplanarak idamların durdurulması için "Sessiz Çığlık" adıyla eylem düzenledi. Ellerinde İngilizce, Arapça ve Türkçe yazılı "Mısır'da idamlar durdurulsun" dövizleri taşıyan gruptakiler, "Katil Sisi Hesap verecek" sloganı atarak, tekbir getirdi.

SİSİ CUNTASI TEK BAŞINA DEĞİL

Grup adına, basın açıklaması yapan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, Mısır'ın seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin darbe ile görevden uzaklaştırılmasının ardından, ülkede yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekti. Kaya "Sisi cuntasının katliam ve suçlarının sadece kendi işi olduğuna inanmıyoruz. Sisi, bütün zalimlerin ve emperyalistlerin desteğiyle bu zulümleri işlemektedir" dedi.

Mısır'da darbe karşıtı 9 genç idam edildi

Mısır'da cunta yönetimi, darbe karşıtlarını idam etmeye devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde idam edilen 9 darbe karşıtı gencin arasında, (İhvan) en yüksek icra heyeti olarak bilinen Rehberlik Ofisi üyesi Muhammed Taha Vehdan'ın oğlu Ahmed Taha da var. Uluslararası Af Örgütü, Mısır yönetimine çağrı yaparak, 'İdamları durdurun' demişti, ancak çağrılar sonuç vermedi. (Yenişafak)

Mısır 9 muhalif genci idam etti! Mısır Af Örgütü'nün çağrılarını dinlemedi