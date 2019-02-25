Darbeci Sisi’ye tepkiler çığ gibi

BUGÜN NELER OLDU

Mısır'da 2015'te Başsavcı Hişam Berekat'a düzenlenen bombalı saldırının planlayıcıları oldukları iddiasıyla tutuklanan ve işkenceyle zorla suçu kabul etmeleri sağlanan 9 gencin idam edilmesine dünya genelinde tepkiler sürüyor.İstanbul'da yaşayan bir grup Mısır vatandaşı, Beyoğlu Tepebaşı'nda toplanarak idamların durdurulması için "Sessiz Çığlık" adlı eylem yaptı. Ellerinde İngilizce, Arapça ve Türkçe yazılı "Mısır'da idamlar durdurulsun" dövizleri taşıyan gruptakiler, "Katil Sisi Hesap verecek" sloganı atarak, tekbir getirdi.İdamlar Ankara'da da protesto edildi. İdam edilenlerden Muhammed Taha Vehdan'ın oğlu Ahmed Taha da protestocular arasında yer aldı. Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Başkanı Remzi Çayır, "Bütün dünyaya sesleniyoruz. Bugün Mısır'da, Kudüs'de başka coğrafyalarda insanlık ölürken hala kör ve sağırsınız" dedi.Ankara İnanç Özgürlük Platformu da Büyükelçilik önünde eylem yaptı. Platform Sözcüsü Mustafa Sinan, "Sisi arkasına aldığı şeytan üçgeni ABD, İngiltere ve Siyonist İsrail'e güvenerek zulmünü devam ettiriyor" dedi.