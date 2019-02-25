İsrail’den Filistinliler’e Ölü Deniz engeli

BUGÜN NELER OLDU

İsrail, Ölü Deniz kıyıları ile Filistin arasına ördüğü tellerle Filistin halkının bölgeye geçişini engelliyor. 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile yapılan Oslo Anlaşması'na göre Ölü Deniz kıyıları Filistin'e ait kabul edilmişti.Ancak, İsrail'in güvenlik gerekçesiyle ördüğü teller nedeniyle Filistin halkı denizin doğal kaynaklarından yararlanamıyor. Eriha Filistin Turizm Bakanlığı Ofisi Müdürü İyad Hamdan, bu engelin ülkenin en önemli tarım ve turizm kaynaklarını kaybetmesine neden olduğunu kaydetti. Ureykat, bunun uluslararası hukukun bir ihlali olduğunu ifade etti. Öte yandan, İsrail polisi, cuma günü 16 yıl aradan sonra ilk defa Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı'nı açan Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb'i gözaltına aldı.