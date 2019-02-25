Maduro’dan ABD’ye rest

BUGÜN NELER OLDU

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kullandığı araçla Caracas sokaklarını gezerek, kendisini devirmek isteyen ABD'ye asla teslim olmayacağını ve ülkesinin bağımsızlığını gerekirse canı pahasına savunacağını söyledi.Maduro, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, eşi Cilia Flores ile birlikte devlet başkanlığı sarayı Miraflores'ten çıkıp Caracas sokaklarını gezerek, halkın durumunun nasıl olduğunu görmek istediğini belirtti. Halkın, devrimi, ticari faaliyetleri ve kendi hayatını savunmak için sokakta olduğunu vurgulayan Maduro, "Ben de her zaman halkın yanındayım" ifadesini paylaştı.Maduro, videoda ayrıca "Bugün devrime destek vermek için sokağa çıkan ve Donald Trump'tan Venezuela'dan ellerini çekmesini isteyen New York halkına, Caracas'tan teşekkürlerimi gönderiyorum" mesajı da verdi. Maduro ayrıca başkent Caracas'ta düzenlenen gösteride destekçilerine de seslendi. Sosyalist partisinin rengi olan kırmızı gömlekler giymiş binlerce kişinin karşısına dans ederek çıkan Maduro, Juan Guaido'yu "Venezuela'yı sömürgeleştirmek isteyen ABD'nin kuklası" olarak tanımladı.Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yapılacak Lima Grubu toplantısında ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşeceğini açıkladı. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ve Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro ile sınır kenti Cucuta'da basın toplantısı düzenleyen Guaido, Pence ile yapacağı görüşmede, ülkesiyle alakalı diplomatik girişimler ve iş birliği konularının gündemde olacağını duyurdu.Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bir kez daha Nicolas Maduro'yu hedef alan açıklamalarda bulundu. "Maduro'nun günlerinin sayılı olduğundan eminim" diyen Pompeo "ABD olarak geçici devlet başkanı Juan Guaido'yu desteklemeye devam edeceğiz. Venezuela ordusuna, kendi vatandaşlarını koruma görevine geri dönmeleri için çağrıda bulunuyoruz" diye konuştu.Venezuela'da muhalefet, ülkeye insani yardım girişi sağlamak dün Kolombiya ve Brezilya sınırında toplanırken, güvenlik güçleri ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Muhalifler, çıkan çatışmalarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini 200'den fazla kişinin yaralandığını öne sürdü.Maduro, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, eşi Cilia Flores ile birlikte kendi kullandığı araçla Caracas sokaklarını gezerek, "Halkın yanındayım" mesajı verdi.