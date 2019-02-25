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'da bina çöktü

'da 3 ailenin yaşadığı binanın çökmesi sonucu 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3 kişi de kurtarıldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2019 09:19 Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 09:22
Pakistan'da bina çöktü

Pakistan'da 3 ailenin yaşadığı binanın çökmesi sonucu 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3 kişi de kurtarıldı.

Polis ve kurtarma görevlileri, ülkenin güneyindeki Karaçi kentinde yaşanan olayda çöken 3 katlı binanın 30 yıllık olduğunu ve çökmenin sabah 07.00 sıralarında meydana geldiğini belirtti.

Yerel medyaya açıklama yapan Sindh Eyaleti Çalışma Bakanı Gulam Murtaza Baloç, 20 kişinin yaşadığı binada hayatını kaybedenlerden birinin binanın sahibi olduğunu ifade etti.

İlk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, ikisi çocuk 3 kişinin ise enkazdan canlı çıkarıldığını söyleyen Baloç, sokağın dar olması ve çevrede vatandaşların toplanması nedeniyle iş makinelerinin çalışmalara geç katıldığını kaydetti.

Enkazda kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Pakistan'da bina çöktü
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