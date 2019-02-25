Prens Selman, ABD Büyükelçiliği’ne Prenses’i atadı

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman, ilk kez babasının yerine bir kararname yayımlayarak Washington Büyükelçisi kardeşi Halid bin Selman'ın yerine Prenses Rima bint Bender bin Sultan bin Abdülaziz Al Suud'u atadı.Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası artan tepkiler nedeniyle zor günler yaşayan Bin Selman böylece, bir zirveye katılmak için Mısır'da bulunan babası Kral Selman bin Abdulaziz'in yerine ilk kez kraliyet kararnamesi yayımlamış oldu. Suudi Arabistan'ın atadığı ilk kadın büyükelçi olan Prenses Rima, eski Washington Büyükelçisi olan babası Bender bin Sultan bin Abdülaziz'den 14 yıl sonra aynı göreve gelmiş oldu.