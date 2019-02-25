“Türkiye-Suriye sınırına Rus askeri konuşlandırılabilir”

BUGÜN NELER OLDU

Vietnam ve Çin ziyaretleri sırasında Vietnam, Çin ve Phoenix televizyonlarına röportaj veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Rusya arasında 1998'de imzalanan Adana Mutabakatı'nda bir tampon bölge kurulması konusunu hatırlatarak, "Anlaşmada sınır bölgesinde terör tehdidini ortadan kaldırmaya yönelik işbirliği yapılması ve Türkiye tarafının Suriye topraklarında sınırın belli bölümlerinde faaliyet gösterebilmesi öngörülüyor. Şimdi askerler tarafından, Şam'ın tavrı göz önünde bulundurularak bu tampon bölgenin nihai formatı üzerinde anlaşılıyor" diye konuştu.Lavrov "Prensipte karada ateşkes, güvenlik tedbirlerine riayet ve gerilimi azaltma bölgelerine yönelik anlaşmalarda Rus askeri polisinin konuşlandırılması deneyimine sahibiz. Sözkonusu tampon bölge için de bu hâlâ mümkün. Ancak bir kez daha vurgulamak isterim: Askerler Şam ve Türkiye'nin pozisyonlarını göz önünde bulundurarak konuyla ilgili detaylar üzerinde anlaşmaya çalışıyor" dedi. Öte yandan Suriye'nin batısındaki Hama vilayetinde yer alan Selamiye kırsalında bir otobüsün geçtiği yolda terör örgütü DEAŞ'ın döşediği bir mayının patlaması sonucu en az 24 kişi hayatını kaybetti.