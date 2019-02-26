AB darbeci Sisi’nin yanında

BUGÜN NELER OLDU

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye karşı 2013'te darbe yaparak iktidarı ele geçiren ve o günden bu yana on binlerce kişiyi hapse atan Abdulfettah Sisi, bir kez daha Avrupa Birliği (AB) tarafından onurlandırıldı. Yeri geldiğinde demokrasi ve insan hakları sevdalısı kesilen Avrupa ülkeleri iki gündür Mısır'da toplantılara katılıyor. Avrupalı liderler, "AB-Arap Birliği Zirvesi"ne adeta akın etti. AB'nin zirveye katılması daha geçen hafta 9 darbe karşıtı genci idam eden Sisi zulmüne destek olarak yorumlandı. İnsan hakları savunucuları, idamlara ses çıkarmayan AB liderlerini sert şekilde eleştirdi.24Avrupalı liderin Şarm El-Şeyh'e gitmesi Avrupa'da tartışma yarattı. Belçika medyası, "AB, Mısır diktatörünü kucakladı" başlığını kullandı. İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki haberde de, "Avrupalı liderler, 2034'e kadar görevde kalmayı hedefleyen Sisi ile işbirliğini geliştiriyor" denildi.