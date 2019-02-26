Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan AB ve Mısır açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gündeme dair yaptığı son dakika açıklamalardan satırbaşları;

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME SÜRECİ

Çekilme gücü nasıl koordine edilecek, bunu konuşuyoruz.

Bakan Çavuşoğlu AB ve Mısır'da 9 masum gencin idamı hakkında açıklamalarda bulundu.

MISIR'DA DÜZENLENEN AB-ARAP BİRLİĞİ ZİRVESİ

Avrupa ikiyüzlülük ve çifte standartta en üst noktada. Genç fidanların şehit edildiği dönemde AB liderlerinin Sisi'ye destek vermesi ikiyüzlülüktür. AB çifte standarttan uzak olmalı.

S-400 ALIMI

S-400 bitmiş bir anlaşmadır. Türkiye verdiği hiçbir sözden geri dönmemiştir.