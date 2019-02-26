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Son dakika: Bakan 'ndan AB ve açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt , 'da 9 masum gencin edilmesinin ardından Mısır'da düzenlenen AB-Arap Birliği zirvesi hakkındason dakika açıklamasındabulundu .Çavuşoğlu; "Genç fidanların şehit edildiği dönemde AB liderlerinin Sisi'ye destek vermesi ikiyüzlülüktür. AB çifte standarttan uzak olmalı." dedi.

Giriş Tarihi: 26.2.2019 14:34 Güncelleme Tarihi: 26.2.2019 14:52
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan AB ve Mısır açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gündeme dair yaptığı son dakika açıklamalardan satırbaşları;

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME SÜRECİ

Çekilme gücü nasıl koordine edilecek, bunu konuşuyoruz.

Bakan Çavuşoğlu AB ve Mısır'da 9 masum gencin idamı hakkında açıklamalarda bulundu.

MISIR'DA DÜZENLENEN AB-ARAP BİRLİĞİ ZİRVESİ

Avrupa ikiyüzlülük ve çifte standartta en üst noktada. Genç fidanların şehit edildiği dönemde AB liderlerinin Sisi'ye destek vermesi ikiyüzlülüktür. AB çifte standarttan uzak olmalı.

S-400 ALIMI

S-400 bitmiş bir anlaşmadır. Türkiye verdiği hiçbir sözden geri dönmemiştir.

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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan AB ve Mısır açıklaması
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