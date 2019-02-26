İranlı 150 vekilden Ruhani'ye "Zarif'in istifasını kabul etmemesi" çağrısı

Meclisteki Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü ve reformist milletvekili Ali Necefi Hoşrudi, mecliste gazetecilere yaptığı açıklamada, milletvekillerinin ekseriyetinin Zarif'in görevde kalmasını istediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Ruhani'ye bu yönde bir mektup iletildiğini ifade etti.



Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Mustafa Kevakebiyan da Zarif'in görevde kalması için 150 milletvekilinden imza topladıklarını aktardı.



İRAN MECLİSİ'NDE 290 MİLLETVEKİLİ BULUNUYOR



Zarif, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevine devam edemeyeceğini belirterek, "Aziz ve cesur İran milleti ile değerli yetkililere geride kalan 47 ay boyunca gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum. Görev süresince yerine getiremediğim hizmetlerden ve eksikliklerimden dolayı samimiyetle özür dilerim. Esen kalın." ifadelerini kullanmıştı.



Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Abbas Musevi, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamayla Zarif'in istifa ettiğini doğrularken, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ruhani'nin Zarif'in istifasını kabul ettiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtmişti.



İran'da yayın yapan "Entekhab" sitesinin haberinde ise muhabirin konuya ilişkin sorusunu cevaplarken Zarif'in "Bugün yapılan görüşmelerdeki fotoğraflardan sonra Cevad Zarif'in Dışişleri Bakanı olarak artık dünyada itibarı yoktur." ifadelerini kullandığı aktarılmıştı.



İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberinde de Zarif'in, mesajında, Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in dün İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı görüşmeleri kastettiği öne sürülmüştü



Zarif'in katılmadığı görüşmeden yansıyan fotoğraf karelerinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin görülmesi dikkati çekmişti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Hocalı katliamının 27'nci yıl dönümü nedeniyle yapılan açıklamada, "Bu katliamı ve Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarındaki süregelen işgalini şiddetle kınıyoruz" denildi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrine Ermenistan Cumhuriyeti birlikleri tarafından düzenlenen saldırıda, yüzlerce Azerbaycan vatandaşının öldürüldüğü, yaralandığı ya da esir alındığı bildirildi. Sivil halka yöneltilen bu saldırganlık ve Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgali neticesinde 1 milyondan fazla Azerbaycanlının yurtlarından edildiği ve kendi vatanlarında kaçkın hayatı yaşamaya mahkûm bırakıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:



"Bu katliamı ve Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarındaki süregelen işgalini şiddetle kınıyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin 27 yıl önce Hocalı'da maruz kaldıkları katliamın acısını derinden hissediyor ve samimiyetle paylaşıyoruz. Bu trajedide hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize taziyelerimizi sunuyoruz."

Haber: ANKARA, (DHA)-