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'da evin havalandırma borusunda yakalandı

'nın başkenti Cakarta'da, bir evin havalandırma borusunda 3 metre uzunluğunda bulundu. Lipu köyü sakinleri de yolda gördükleri 10 metrelik pitonun peşine düştü, onu kayalıklarda sıkıştırıp kuyruğuna ip bağlayarak yakaladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2019 17:12 Güncelleme Tarihi: 26.2.2019 17:23
Endonezya'da evin havalandırma borusunda piton yakalandı

Kompas gazetesinin haberine göre itfaiye ekipleri, başkentin Güney Cakarta bölgesinde bir evin havalandırma borusunda piton olduğu ihbarını aldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmanın ardından havalandırma borusundan yaklaşık 3 metre uzunluğunda piton çıkardı.

10 METRELİKL PİTONU YAKALADILAR

Öte yandan Lipu Köyü sakinleri de, bahçede 10 metrelik bir piton yılanı gördü.

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Okul bölgesindeki yolu geçen anneler, yolda gördükleri dev piton yılanı karşısında şok geçirdi.

İlk şaşkınlıklarının ardından yılanı aramaya başlayan Lipu köyü sakinleri onu kayalıkların arasında buldu.

Kuyruğuna ip bağladıkları yılanı kayaların arasından çekmeyi başaranlar, 10 metreyi bulan hayvanı karayoluna götürdü. Olayın görgü tanıkları, bölge sakinlerinin daha önce de küçük yılanları yakaladıklarını söylüyor.

Piton yılanlarının yerleşim bölgelerine yiyecek bulmak amacıyla geldikleri tahmin ediliyor.

Yetkililer, geçen hafta da Batı Cakarta bölgesindeki Moorkervart Nehri'nde 5 metre uzunluğunda piton bulunduğunu bildirdi.

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Endonezya'da evin havalandırma borusunda piton yakalandı
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