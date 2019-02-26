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, ’a gönderilecek votkalara el koydu

gümrük yetkilileri, Rotterdam limanında yakalanan ve Lideri 'a gönderileceği tespit edilen votkalara el koydu.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2019 10:40 Güncelleme Tarihi: 26.2.2019 10:45

Hollanda gümrük yetkilileri Rotterdam limanında bir konteyner içinde 90 bin şişe votka ele geçirdi. Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen personel Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'a gönderileceği tespit edilen votkalara el koydu. Votka şişelerinin bulunduğu konteynerin bir uçağın gövdesinin altına gizlendiği öğrenildi. Votkaların Rusya üzerinden Rotterdam limanına getirildiği, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ordu komutanlarına gönderileceği belirtildi.

Kim Jong-un'un televizyon, peynir ve şampanya gibi lüks malları ithal ettiği biliniyor. Ancak, Birleşmiş Milletler yaptırımları nedeniyle, bu malların Kuzey Kore'ye ihracatı konusunda dünya çapında bir yasak var.

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Hollanda, Kim Jong-Un’a gönderilecek votkalara el koydu
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