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İngiltere'den Kaşıkçı cinayeti açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mark Field, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın bu hafta 'ı ziyaret edeceğini ve bakanın, Cemal Kaşıkçı cinayetinin araştırılması sürecinde ilerleme kaydedilmesini umduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 26.2.2019 14:59 Güncelleme Tarihi: 26.2.2019 15:26

İngiltere Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mark Field, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın bu hafta içinde Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini söyledi. Field, Bakan Hunt'ın Cemal Kaşıkçı cinayetinin araştırılması sürecinde ilerleme kaydedilmesini ümit ettiğini belirtti.

KAŞIKÇI'NIN CESEDİ BULUNAMADI

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.

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İngiltere'den Kaşıkçı cinayeti açıklaması
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