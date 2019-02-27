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'de 'a ait helikopter düştü

'ın bölgesinde Hindistan'a ait bir askeri helikopterin düştüğü bildirildi. Helikopterdeki 6 Hava Kuvvetleri mensubu ile bir sivil yaşamını yitirdi. NDTV haber kanalı, 'ın, helikopterin düşmesiyle bağlantısı olmadığını savunduğunu duyurdu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2019 21:42 Güncelleme Tarihi: 27.2.2019 21:44
Cammu Keşmir'de Hindistan'a ait helikopter düştü

Hindistan basınının üst düzey savunma yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Cammu Keşmir'de bu sabah Hindistan'a ait MI-17 tipi askeri helikopter düştü.

Yetkililer, olayda 6 Hava Kuvvetleri mensubu ve bir sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

NDTV haber kanalı, Pakistan'ın, helikopterin düşmesiyle bağlantısı olmadığını savunduğunu duyurdu.

Yetkililer, helikopterin düşme nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Son Dakika haberi | Hindistan ve Pakistan arasında gerilim tırmanıyor! Hindistan savaş uçağı düştü

HİNDİSTAN İLE PAKİSTAN ARASINDAKİ GERGİNLİK

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da bu sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

AB'den Pakistan ve Hindistan'a itidal çağrısı

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

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Cammu Keşmir'de Hindistan'a ait helikopter düştü
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