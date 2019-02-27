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'da 5,6 büyüklüğünde 

'nın Adası'ndaki Batı Sumatra eyaletinde 5,6 büyüklüğünde meydana geldiği bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2019 06:51 Güncelleme Tarihi: 28.2.2019 06:51
Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Pasaman bölgesinin 38 kilometre kuzeydoğusunda olan depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.

BMKG'den, depremin, Güney Solok, Padang, Painan ve Mukomuko gibi çeşitli bölgelerde de hissedildiği belirtildi.

Depremde ilk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki yer sarsıntısı ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.

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Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem
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