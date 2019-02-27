"Mısır'ın idam kararları zalimce"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Karadaği, Mısır'daki idam kararına sert tepki gösterdi. Mısır'daki idam kararlarının lanetlenmesi gerektiğinin altını çizen Karadaği, "İdam edilen mahkumlar karara rağmen daha önce cezaevinde işkence gördü. Bu, insanlık suçu kapsamına giriyor." dedi.

Karadaği, Mısır'daki yargılamaların adaletli olmadığını vurgulayarak, "Gayrimeşru cuntacı Mısır hükümetinin suçları karşısında sessiz olan ülkelerin Abdülfettah es-Sisi'nin suç ortağıdır." ifadesini kullandı.

İDAMA MAHKUM EDİLEN 50 SANIK DAHA İNFAZ BEKLİYOR

Başsavcı Hişam Berekat'a suikast davasında idama mahkum edilen 9 sanığın cezaları 20 Şubat'ta infaz edilmişti.

DARBECİ SİSİ’YE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Mısır Yargıtayı, 2015'te Berekat'a düzenlenen suikasta ilişkin davada yargılanan 9 sanık hakkında verilen idam cezalarını Kasım 2018'de onaylamıştı. Sanıklar ise duruşma sırasında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek, ifadelerinin işkenceyle alındığını belirtmişti.

Son idamlarla Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin göreve geldiği 8 Haziran 2014'ten bu yana Mısır'da idam edilenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Haklarında idam kararı verilmiş ve bütün yargı yolları tükenmiş 50 sanık daha infazını bekliyor.