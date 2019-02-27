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Ünlü mankenden haberi geldi! VIP fuhuşu ortaya çıkarınca öldürüldü mü?

Bu haberi çok konuşulacak! Yatağında ölü bulunan dünyaca ünlü manken hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. 41 yaşında yatağında ölü bulunan , hem televizyon hem de spor camiasından birçok ünlü kişinin fuhuş partilerinde yer aldığını, VİP partilerin belgelerinin de kendisinde olduğunu ifade etmişti. Yeni yaşanan son dakika gelişmelerinden sonra ünlü mankenin öldürülme şüphesi daha da arttı.

Giriş Tarihi: 27.2.2019 08:43 Güncelleme Tarihi: 27.2.2019 08:58
Ünlü mankenden son dakika haberi geldi! VIP fuhuşu ortaya çıkarınca öldürüldü mü?

Ölmeden önce , Arjantin'in köklü takımlarından River Plate ve Independiente formaları giyen bazı futbolcuların çocuk fuhuşu partilerine katıldıklarını belirtmişti. Aynı şekilde VİP partilerin kayıtlarının da kendisinde olduğunu söyleyen ünlü manken birçok kişinin hedefinde olduğunu ve suikaste kurban gidebileceğini belirtmişti. Jaitt'in kardeşi ve avukatı da suikast iddaları için kanıtları ortaya koydu! İşte ayrıntılar...

41 yaşındaki Natacha Jaitt geçtiğimiz günlerde Arjantin'de spor ve televizyon dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocuk fuhuşu yaptığını öne sürmüştü. Natacha Jaitt bu iddiasına dair bazı delillere sahip olduğunu ve VIP pedofili halkasını ortay çıkarmaya çalıştığını söylüyordu.

Natacha Jaitt önceki gün Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir evde yatakta ölü olarak bulundu.

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Ünlü mankenden son dakika haberi geldi! VIP fuhuşu ortaya çıkarınca öldürüldü mü?
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