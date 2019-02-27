Ünlü mankenden son dakika haberi geldi! VIP fuhuşu ortaya çıkarınca öldürüldü mü?

Ölmeden önce Natacha Jaitt, Arjantin'in köklü takımlarından River Plate ve Independiente formaları giyen bazı futbolcuların çocuk fuhuşu partilerine katıldıklarını belirtmişti. Aynı şekilde VİP partilerin kayıtlarının da kendisinde olduğunu söyleyen ünlü manken birçok kişinin hedefinde olduğunu ve suikaste kurban gidebileceğini belirtmişti. Jaitt'in kardeşi ve avukatı da suikast iddaları için son dakika kanıtları ortaya koydu! İşte ayrıntılar...

41 yaşındaki Natacha Jaitt geçtiğimiz günlerde Arjantin'de spor ve televizyon dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocuk fuhuşu yaptığını öne sürmüştü. Natacha Jaitt bu iddiasına dair bazı delillere sahip olduğunu ve VIP pedofili halkasını ortay çıkarmaya çalıştığını söylüyordu.

Natacha Jaitt önceki gün Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir evde yatakta ölü olarak bulundu.