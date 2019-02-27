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Yunanistan'a kaçmaya çalışan şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunurken askeri yasak bölgede yakalanan terör örgütü şüphelisi tutuklandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2019 16:17 Güncelleme Tarihi: 27.2.2019 16:18

Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunurken askeri yasak bölgede yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Meriç ilçesinde dün hudut askerlerince yasak bölgede yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi Filiz Z'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Filiz Z. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı

GÖÇ UZMANLARI FARK ETMİŞTİ

Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunurken askeri yasak bölgede yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi kadının yanıltıcı beyanı İl Göç İdaresi uzmanlarınca çözülmüştü. Sorgusunda kendisini Iraklı Fatıma Ahmet olarak tanıtan kadının beyanlarından şüphelenilmesi üzerine yapılan detaylı incelemede, şahsın terör örgütü PKK şüphelisi Filiz Z. olduğu belirlenmişti.

Bu arada, şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturmasının olduğu ve Filiz Z'nin KHK ile kapatılan haber ajansında bir süre çalıştığı öğrenildi.

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Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi tutuklandı
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