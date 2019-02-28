Barış yoluna kırmızı halı

BUGÜN NELER OLDU

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya geldi. Akşam yemeğinde bir araya gelen iki liderin görüşmesi samimi bir atmosferde başladı. Kuzey Kore lideri Kim burada yaptığı konuşmada, "Geçen 261 günlük süre gerçekten çok büyük çabalara sahne oldu ve aynı şekilde sabırla da bu zaman zarfı içinde çaba gösterildi." dedi. Kim, söz konusu görüşmeye ilişkin, "Başarılı bir görüşme olmasını umuyoruz" derken, ABD Başkanı Trump da Vietnam'da Kim ile olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada beraber olmak büyük bir şeref. Gerçekten Vietnam bizim için kırmızı halıyı serdi" ifadesini kullandı. İlk zirvenin çok başarılı geçtiği değerlendirmesinde bulunan Trump, "Umarız bu zirve ikili başarı konusunda tek olacak hem de belki de (ilk zirveye göre) daha da başarılı olacak" diye konuştu.