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'den Filistin açıklaması

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde İsrail güçlerinin geçtiğimiz yıl Gazze Şeridi'nde 189 Filistinli'yi katlettiğini ve bu rakamın savaş suçuna eş değer olduğunu söylendi.

Giriş Tarihi: 28.2.2019 12:05 Güncelleme Tarihi: 28.2.2019 12:24
BM'den Filistin açıklaması

Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen panelde İsrail güçlerinin geçtiğimiz yıl Gazze Şeridi'ndeki faaliyetleri hakkındaki soruşturmanın detayları açıklandı.

Raporda İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde 189 Filistin vatandaşını katlettiği ve bu rakamın savaş suçuna sayılabileceği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde protesto gösterileri yapan Filistinliler'in İsrail güçlerine tehdit oluşturulmadığı belirtilen rapor için Birleşmiş Milletleri Paneli'nde Gazze Şeridi'nde İsrail güçleri tarafından uygulanan katliamın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınması ve insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında görülmesi gerektiği vurgulandı.

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BM'den Filistin açıklaması
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