Katolik Kilisesi'nin utanç tablosu: Çocuklara cinsel istismar

ABD, Avrupa ve Avustralya'daki Katolik kiliselerinde görev yapan birçok rahip ve kardinal son zamanlarda, ya pedofili olarak adlandırılan çocuklara cinsel taciz ve suistimalle ya da görev bölgelerinde yaşanan bu vakaları örtbas etmekle suçlanıyor.

Özellikle, Katolik Kilisesi içinde Papa'dan sonra en önemli mevki olan kardinallik makamından olan Kardinal George Pell'in gözaltına alınması ve Eski Washington Başpiskoposu Theodore McCarrick'in papazlıktan men edilmesi konuyu daha fazla gündeme getirdi.

Birçok Katolik din adamıyla ilgili yargı süreçleri devam ederken, kardinal ve papazlar, geçmişte karıştıkları veya göz yumdukları cinsel taciz suçlamaları için mahkeme karşısında hesap veriyor.

Kiliselerdeki din adamlarına yönelik taciz suçlamaları 1950'li yıllarda gündeme gelmeye başlasa da medya ilk kez 1980'lerde Kanada ve ABD'deki kiliselerde yaşanan taciz olaylarına geniş yer verdi.

1990'lı yıllarda Arjantin ve Avustralya'daki kiliselerde gündeme gelen pedofili vakaları meselenin daha da büyümesine yol açtı. Viyana Başpiskoposu'nun 1995'te cinsel istismar iddiaları nedeniyle istifa etmesi o dönemde adeta bir şok etkisi yarattı.

Kiliselerde çocuklara karşı taciz skandallarının 1990'lı yılların sonunda İrlanda'da da gündeme gelmesiyle kiliselerdeki cinsel istismar sorunu küresel boyutta ele alınmaya başlandı.

KİLİSELERDEKİ PEDOFİLİ SKANDALI BEYAZ PERDEYE DE TAŞINDI

ABD'nin Boston kentinde 2002'de patlak veren cinsel taciz skandalında, John Geoghan adlı eski bir rahibin 1962-1995 yıllarında 130'dan fazla çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı.

Dönemin bölge Kardinali Bernard Law ise olayı öğrenmesine rağmen skandalın üzerini örttüğü gerekçesiyle eleştirildi.

Olayı kamuoyunun gündemine taşıyan Boston Globe gazetesinin haberi, 2015 yılında seyirciyle buluşan "Spotlight" adlı filme konu olurken, söz konusu film kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ABD Katolik Başpiskoposlar Konferansına bağlı John Jay College tarafından 2004'te yapılan araştırmaya göre, 1950-2002 arasında 4 binden fazla Katolik rahip, 10 bin 667 çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlandı.

KARDİNAL PELL GÖZALTINDA

Taciz skandallarının ortaya çıkmasıyla haklarında geçmişe dair suçlamalar bulunan ve dünya gündemine oturan Hristiyan din adamları hakkındaki davalar sürüyor.

Dünya basınında geniş yer bulan cinsel taciz davalarının bazıları ise karara bağlanmaya devam ediyor.

Kiliselerdeki taciz olayıyla ilgili en sıcak gelişme ise 1996-2001 yılları arasında Melbourne Başpiskoposu olarak görev yapan ve son olarak Vatikan Ekonomi Bakanlığı görevini yürüten Avustralyalı Kardinal Pell'in Melbourne Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkması oldu.

Hakkındaki suçlamalardan yargılanmasına karar verilmesinden bu yana kefaletle serbest kalan ve tutuksuz yargılanan 77 yaşındaki Pell'in mahkemede kefaletinin iptal edilmesinin ardından, 13 Mart 2019'daki karar duruşmasına kadar gözaltına alınmasına hükmedildi.

Mahkemenin kararı ardından Twitter'dan bir açıklama yapan Vatikan Basın Sözcüsü Alessandro Gisotti de Pell'in artık Vatikan Ekonomi Bakanlığı görevinde olmadığını bildirdi.

Mahkeme jürisi, 12 Aralık 2018'de Pell'in, Aralık 1996 ve Şubat 1997'de Melbourne Başpiskoposu olarak görev yaptığı St. Patrik Katedrali'nde, o dönemde 13 yaşında olan iki erkek çocuğa tacizde bulunduğuna karar vermişti.

ABD'Lİ KARDİNAL MESLEKTEN MEN EDİLDİ

Son dönemde medyaya yansıyan ve hakkında pedofili iddiası olan bir diğer din adamı Eski Washington Başpiskoposu Theodore McCarrick ise yaklaşık 2 hafta önce papazlıktan men edildi.

Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre, ABD vatandaşı olan emekli din adamı McCarrick görev yaptığı dönemde, itiraflarını dinlediği bir kişiye ilişki teklif ettiği, yetişkin ve çocuklara cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle papazlıktan men edilmesine karar verildi.

Emekli olduktan sonra ABD'nin Kansas eyaletinde bir manastırın lojmanında yaşayan 88 yaşındaki McCarrick'in men kararının ardından dini tören ve ayinlere katılmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Katolik din adamlarına yönelik pedofili suçlamalarının olduğu Fransa'da da davalar sürüyor.

Lyon Katolik Kilisesi Kardinali Philippe Barbarin ve 6 papaz, taciz ve cinsel saldırıları gizlediği iddiasıyla yargılandığı mahkeme sürüyor.

Din adamları, 1989 ila 1991'de meydana gelen taciz vakaları ve bu vakaların üstünü örtme suçundan hakim karşısında hesap veriyor.

"GELECEĞİN PAPASI" TACİZLE SUÇLANIYOR

Katolik Kilisesi'nin en kıdemli kardinallerinden ve "Geleceği Papası" olarak anılan Mumbai Başpiskoposu Oswald Gracias da kilisenin dahil olduğu ve çocuklara yönelik cinsel istismarı içeren iddiaları yanıtlamamakla suçlanıyor.

Bu hafta Vatikan'da çocuklara yönelik cinsel taciz temasıyla düzenlenen konferansı hazırlayan dört kişiden biri olan Gracias, cinsel tacize uğrayan çocuklar için gerekli destek sağlamamakla eleştiriliyor.

Tacize uğrayan kişilerin, durumu Kardinal Gracias'a anlattıkları fakat onun bu durumu ciddiye almadığı öne sürülüyor.

VATİKAN'DA "ÇOCUK İSTİSMARI" ZİRVESİ

Katolik Kilisesi, modern zamanlarda karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan ve en çok da çocukların maruz kaldığı cinsel istismarı önlemek amacıyla 21-24 Şubat'ta dünyanın her yerinden Katolik Kilisesi temsilcilerinin iştirak ettiği "Kilisede Çocukların Korunması" başlıklı bir zirve düzenledi.

Son dönemlerde sıklıkla ortaya çıkan, Katolik Kilisesi'ne bağlı din adamlarının çocuklara yönelik cinsel istismar ve taciz vakaları nedeniyle Vatikan'da yapılan zirve tarihi önem taşıdı.

Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, zirvenin kapanışında yaptığı konuşmasında, "Hiçbir cinsel istismarın üstü örtülmemeli ve küçümsenmemeli. Bu korkunç yara Kilise'nin içinde olunca daha da ciddi ve skandaldır. Burada açık bir şekilde altını çizmek isterim ki Kilise'de tek bir olay bile olsa büyük bir ciddiyetle üzerine gidilecektir." mesajını verdi.

ABD'DE AÇIKLANAN RAPOR

ABD'nin Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro, iki yıllık soruşturmanın ardından geçen yıl ağustos ayında çocuklara yönelik cinsel istismarların Pensilvanya ve Vatikan'daki kıdemli kilise yetkililerince ''sistematik'' şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını söylemişti.

Tahkikat jürisi de 300'den fazla rahibin 1950'lerin ortalarından beri çocukları istismar ettiğini belirterek, Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı yüzlerce rahibi, binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlamıştı.

Illinois Başsavcısı Lisa Madigan tarafından geçen ay hazırlanan rapora göre, kilisede cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 500'den fazla rahibin adı, Illinois Katolik Piskoposluk Bölgesi'nin bu konuda yayımladığı listede yer almadı.

Pensilvanya Başsavcısı'nın kiliselerde binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu ve bu suçların yöneticiler tarafından örtbas edildiği yönündeki raporunun ardından, ABD'deki başpiskoposluk bölgeleri, istismarda bulunanların isimlerini açıklamaya devam ediyor.

100'DEN FAZLA TACİZCİ RAHİP AÇIKLANDI

New York'un Brooklyn ve Queens bölgelerinde yaşayan yaklaşık 1,5 milyon Katolikten sorumlu olan Brooklyn Başpiskoposluk bölgesi, kiliselerde çocuklara cinsel tacizde bulunan 100'den fazla rahibin adını açıkladı.

Birleşmiş Milletler, Katolik Kilisesi'ndeki yaygın cinsel taciz ve çocuk istismarı vakaları hakkında 2014'te rapor yayımlamıştı.

Raporda Vatikan, kendisine bağlı kiliselerin bulunduğu çok sayıda ülkede papazlar hakkındaki cinsel taciz iddialarının üstünü örterek, on binlerce çocuğun istismara uğramasına göz yummakla suçlanmıştı.