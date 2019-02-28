Mısır’da istasyonda yangın dehşeti: 25 ölü 40 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

Mısır'ın başkenti Kahire'nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda dün sabah saatlerinde yangın dehşeti yaşandı. 25 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Mısır devlet televizyonu "son dakika" koduyla verdiği haberde, yangında 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin de yaralandığını duyurdu. Mısır Demir Yolları Kurumu olayla ilgili yaptığı açıklamada, yolcu treninin perona yaklaştığı esnada yakıt depolarından birisinin patladığını, peronda treni bekleyen yüzlerce yolcunun olduğunu kaydetti. AA