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- arasında demir yolu seferleri durduruldu

'ın Delhi kentiyle 'ın Lahor kentleri arasında hizmet veren Samjhuta Ekspresi'nin seferlerinin durdurulduğu açıklandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 28.2.2019 10:07
Pakistan-Hindistan arasında demir yolu seferleri durduruldu

Hindistan'ın Delhi kentiyle Pakistan'ın Lahor kentleri arasında hizmet veren Samjhuta Ekspresi'nin seferlerinin durdurulduğu açıklandı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, seferlerin iki ülke arasında yükselen tansiyon nedeniyle bugünden itibaren durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki tansiyonun düşmesi ve güvenlik sorunlarının ortadan kalkmasının ardından ekspresin seferlerine yeniden başlanacağı bilgisine de verildi.

Haftada iki gün karşılıklı Delhi-Lahor seferi yapılan hat, Pakistan ve Hindistan demir yolları tarafından ortak işletiliyor.

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Pakistan-Hindistan arasında demir yolu seferleri durduruldu
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