Pakistan Hindistan savaşın eşiğinde

BUGÜN NELER OLDU

İki hafta önce Pakistan ile Hindistan arasında Cammu Keşmir'deki askeri konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 askerin hayatını kaybetmesiyle Hindistan ve Pakistan arasında başlayan gerginlik, dün iki ülkenin birbirinin askeri uçaklarını düşürdüğü açıklamasıyla savaşın eşiğine geldi. Pakistan, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdü. Pakistan ayrıca, Hindistan askerlerinin iki ülke arasındaki Keşmir Kontrol Hattı'nın diğer tarafından attığı havan mermilerinin 6 sivilin ölümüne neden olduğunu duyurdu.Birkaç saat sonraysa Pakistan'ın 3 savaş uçağının Hindistan hava sahasına girdiği haberleri geldi. Hindistan, Pakistan'a ait bir F-16 savaş uçağını düşürdüğünü iddia etti. Pakistan ile Hindistan, bu sıcak gelişmelerin üzerine çok sayıda havalimanının ulusal ve uluslararası uçuşlara kapatıldığını açıkladı. Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur, "savaşa doğru gitmek istemediklerini" belirterek, iki Hint pilotunun ellerinde olduğunu söyledi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raviş Kumar da, Mig-2 tipi savaş uçağının Pakistan tarafından vurulduğunu ve bir pilotun kayıp olduğunu doğruladı.Bu gelişmelerin ardından Pakistan, Hindistan'ın İslamabad Büyükelçi Vekili'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak "gerilimi düşürme" çağrısında bulunurken, Pakistan Başbakanı İmran Han, ulusa sasleniş programında Hindistan'a "Sizi bir kere daha diyaloğa davet ediyorum. Sağduyu hakim olmalı. Sorunlarımızı diyalog yoluyla çözmeliyiz." dedi. Han, Pakistan jetlerinin Hindistan'daki 6 hedefi vurduğunu kaydetti.Gerginlik devam ederken bu kez Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hindistan'a ait MI-17 tipi askeri helikopter düştüğü haberi geldi. Yetkililer, olayda 6 Hava Kuvvetleri mensubu ve bir sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı. NDTV haber kanalı, Pakistan'ın, helikopterin düşmesiyle bağlantısı olmadığını savunduğunu duyurdu.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan ve Pakistan arasında artan gerilime ilişkin, "Gerginlikten endişe duyuyoruz, taraflara sağduyu ve itidal çağrısında bulunuyoruz" dedi. Çavuşoğlu, "Türkiye olarak gerginliğin azaltılmasında ve Keşmir dahil bu problemlerin çözümüne her zaman katkı yapma arzusundayız" şeklinde konuştu. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov da iki ülkeye itidal çağrısında bulundu.Eski Pakistan Başbakanı Pervez Müşerref, Pakistan'ın Hindistan'a nükleer saldırıda bulunması halinde Hindistan'ın Pakistan'ı 20 bombayla bitireceği yorumunu yaptı. Pakistan ise Bollywood filmlerini yasakladı. Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanlı Favad Chaundry, sadece filmlerin değil, Hint reklamlarına da yasak geldiğini duyurdu.Hindistan ve Pakistan'ın hava sahalarını sivil uçuşlara kapatılmasıyla İstanbul'dan Hindistan'ın Chennai şehrine giden Airbus330 tipi kargo uçağı Türkmenistan hava sahasından, Vietnam'ın Hanoi şehrine giden Boeing 747- 400 tipi kargo uçağı ise Afganistan hava sahası üzerinden Türkiye'ye geri döndü. THY'nin İstanbul'dan Pakistan'ın Karaçi, İslamabad ve Lahor seferlerleri de karşılıklı olarak iptal etti. Cevdet ÖZDEMİR /SABAHNüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmirin yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın, yüzde 20'si ise 1948'de Çin'in kontrolüne geçti. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. BM 1948'deki kararla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve halkoyuna gidilmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına yanaşmadı. Pakistan BM kararlarının uygulanmasını istiyor.