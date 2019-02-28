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Tren kazalarındaki ihmale idam teklifi

'da bir milletvekili, tren kazalarındaki ihmallere verilen cezaların 2-3 yıl hapisle sınırlı olduğunu söyleyerek, makinistlerin kent meydanında idam edilmesi gerektiğini savundu

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2019 03:56
Tren kazalarındaki ihmale idam teklifi

Mısır'da bir milletvekili, ülkede yaşanan son tren kazasının ardından, söz konusu olaylardaki "ağır ihmale" verilen cezaların idama varacak derecede ağırlaştırılması için yasa teklifi verdi.

Milletvekili Said Hassasin, özel bir televizyon kanalında sunuculuğunu yaptığı programda, özellikle tren makinistlerine verilen cezaların idama varacak kadar ağırlaştırılmasıyla ilgili yasa teklifini Meclis Başkanı Ali Abdulal'e ilettiğini söyledi.

Tren kazalarındaki ihmallere verilen cezaların 2-3 yıl hapisle sınırlı olduğunu aktaran Hassasin, makinistlerin kent meydanında idam edilmesi gerektiğini savundu.

Mısır Sağlık Bakanı Hale Zayid, dün yaptığı açıklamada, Kahire'nin Ramses bölgesindeki tren istasyonunda çarşamba günü sabah meydana gelen kaza ve sonrasında çıkan yangında ölenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini, 43 kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

Mısır Başsavcılığı, olayın ardından, tren kazasının, makinistlerin kavga etmesi sonucu meydana geldiğini açıklamıştı.

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Tren kazalarındaki ihmale idam teklifi
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