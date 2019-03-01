ABD iki FETÖ okulunu kara listeye aldı

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ABD'de faaliyet gösteren "Göçmenlik Çalışma Merkezi" adlı kuruluş, yurt dışından gelen kişilere F1 vizesi sağlamak amacıyla çalışan ve aktif olarak kaliteli bir eğitim vermeyen 38 üniversitenin adını açıkladı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki Kuzey Amerikalı Üniversitesi ve Virginia Uluslararası Üniversitesi "eğitim kalitesinden yoksun" ve "ABD'ye gelen kişilere F1 öğrenci vizesi almaya odaklı" faaliyet gösteren okullar listesinde yer aldı. Bu üniversiteler listede, "açıkça Gülen hareketiyle bağlantılı" olarak nitelendirildi.