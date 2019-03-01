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ABD, Venezuela'ya yönelik yaptırımlarını açıkladı

ABD Venezuela'ya yönelik yeni yaptırımlarını duyurdu.

Giriş Tarihi: 1.3.2019 17:29 Güncelleme Tarihi: 1.3.2019 17:39
ABD, Venezuela'ya yönelik yaptırımlarını açıkladı

ABD Hazine Bakanlığı 6 Venezuela vatandaşını yaptırım listesine aldı.

Geçtiğimiz haftalarda ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Venezuela devlet petrol şirketi PdVSA'nın (Petroleos de Venezuela) Genel Müdürü, Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Koruma Müdürünün de aralarından bulunduğu 5 Venezuelalı yetkiliyi yaptırım listesine aldı.

Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bu adım 13692 nolu Başkanlık Kararnamesinin gereğinde Venezuela Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı Manuel Ricardo Cristopher Figuera ve İstihbarat Servisi Birinci Komiseri Hildemaro Jose Rodriguez Mucura, Venezuela Askeri İstihbarata Karşı Koyma Genel Müdürü Ivan Rafael Hernandez Dala ve Venezuela Polis Özel Harekat Kuvvetleri Rafael Enrique Bastardo Mendoza'yı hedef almaktadır. Ek olarak OFAC Venezuela devlet petrol şirketi Petroleos de Venezuela'nın (PdVSA) gayrimeşru başkanı Manuel Salvador Quevedo Fernandez'i de yaptırım listesine ekledi." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin yardım uçakları Venezuela sınırında

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ABD, Venezuela'ya yönelik yaptırımlarını açıkladı
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