Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ABD'de küçük uçak apartmana çarptı

'de apartmana çarptı

'nin eyaletinde küçük uçağın bir apartman dairesine çarpması sonucu pilot yaşamını yitirdi. Yetkililer, apartmanın 16. ve 17. katına çarpan uçağın apartmanın havuz bölümüne düştüğünü aktardı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2019 21:49 Güncelleme Tarihi: 1.3.2019 21:50
ABD'de küçük uçak apartmana çarptı

Amerikan basınındaki haberlere göre yerel itfaiye yetkilileri, küçük bir uçağın, Florida'nın Fort Lauderdale kentindeki bir apartmana çarptığını açıkladı.

Yetkililer, apartmanın 16. ve 17. katına çarpan uçağın apartmanın havuz bölümüne düştüğünü aktardı.

Kaza yapan PA-25 tipi küçük uçağın eşi...

Piper PA-25 tipi uçağın pilotunu kazada hayatını kaybederken, apartmandakilerin güvenli bir şekilde tahliye edildiği vurgulandı.

ABD Federal Havacılık Yönetimi (FAA), uçağın Florida'nın Pembroke Pines bölgesindeki North Perry Havalimanından kalktığını bildirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'de küçük uçak apartmana çarptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN