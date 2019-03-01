BM: İsrail savaş suçu işledi

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Birleşmiş Milletler (BM) 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonu, İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen yıl düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerindeki ihlallerinin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceğini duyurdu. BM Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında konuşan Komisyon Başkanı Arjantinli insan hakları uzmanı Santiago Canton, 30 Mart'tan 31 Aralık 2018'e kadarki dönemi içeren raporla ilgili olarak, "İsrail'in geçen yıl Gazze'deki Filistinlilere yönelik ihlalleri savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebilir" dedi. İsrail ise raporun taraflı olduğunu iddia etti.