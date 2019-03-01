“DEAŞ’ın elindeki tüm toprakları geri aldık”

BUGÜN NELER OLDU

Vietnam'da Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jongun ile iki gün süren görüşmelerin ardından ülkesine dönen ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada Suriye'de terör örgütü DEAŞ'la mücadeleyi kazandıklarını belirtti.Trump, "Hep Suriye'deki (DEAŞ'ın) hilafeti konusunda yüzde 90, 92 diye duyuyordunuz. Artık hepsine sahibiz. DEAŞ'ın elindeki toprakların yüzde 100'ünü geri aldık" ifadelerini kullandı.Bu arada ABD'nin Venezuela'da uluslararası gözlemciler denetiminde seçim düzenlenmesi çağrısı yapan tasarısı BMGK'de Rusya ve Çin tarafından veto edildi.