Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > “DEAŞ’ın elindeki tüm toprakları geri aldık”

’ın elindeki tüm toprakları geri aldık”

Giriş Tarihi: 1.3.2019
“DEAŞ’ın elindeki tüm toprakları geri aldık”
Vietnam'da Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jongun ile iki gün süren görüşmelerin ardından ülkesine dönen ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada Suriye'de terör örgütü DEAŞ'la mücadeleyi kazandıklarını belirtti.
Trump, "Hep Suriye'deki (DEAŞ'ın) hilafeti konusunda yüzde 90, 92 diye duyuyordunuz. Artık hepsine sahibiz. DEAŞ'ın elindeki toprakların yüzde 100'ünü geri aldık" ifadelerini kullandı.
Bu arada ABD'nin Venezuela'da uluslararası gözlemciler denetiminde seçim düzenlenmesi çağrısı yapan tasarısı BMGK'de Rusya ve Çin tarafından veto edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
“DEAŞ’ın elindeki tüm toprakları geri aldık”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN