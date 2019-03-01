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Durdurulamayan Rus gemisi ’de köprüye çarptı

’ya ait bir yük gemisi ’nin Busan şehrinde kaptanın kontrolünden çıkınca köprüye çarptı.

Giriş Tarihi: 1.3.2019 15:54
Durdurulamayan Rus gemisi Güney Kore’de köprüye çarptı

Güney Kore'nin Busan şehrinde bulunan Busan Limanı bölgesinde bir Rus gemisi rotasında ilerlerken kontrolden çıktı. Kaptanın demir atamadığı olayda gemi büyük bir otoyol bağlantısının bulunduğu köprüye çarptı.

Araçların köprü üstünde seyir halinde olduğu sırada gerçekleşen olayda araç sürücüleri ise olayın şokunu yaşayarak yolda araçlarını durdurdu. Köprüye çarparak durabilen geminin köprüye zarar verdiği öğrenilirken Güney Koresavcılık ve polis birimleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazanın gerçekleştiği anlar, Busan Limanı bölgesinde yaşayan bir aile tarafından görüntülenirken, kaza hem Kore'de hem de Rusya'da en çok konuşulan konular arasındaki yerini buldu.

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Durdurulamayan Rus gemisi Güney Kore’de köprüye çarptı
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