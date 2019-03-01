Kültürlerin Birleştirici Gücü ve Üniversitelerin Rolü Uluslararası Çalıştayı başladı

Eğitim Fakültesi Mavi Salon'da düzenlenen çalıştaya Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğg. Necati Gündüz, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Tayfun Dündar, Rektör yardımcılarımız Prof. Dr. Şükrü Şentürk, Prof. Dr. Kaan Erarslan ve Prof. Dr. Halis Aydemir, Gelişim Stratejileri Araştırma Merkezi (DPÜ GESAM) Müdürü Doç. Dr. Bülent Cırık ve 26 ülkeden üniversite temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını çalıştayı düzenleyen DPÜ GESAM Başkanı Doç. Dr. Bülent Cırık yaptı. Doç. Dr. Bülent Cırık, konuşmasında "Dünyanın 26 ülkesinden yaklaşık 70 Üniversiteden gelen Üniversite temsilcileri hoşgeldiniz. Bugün kültürlerin birleştirici gücü çalıştayı diyoruz ama burada elde edeceğimiz sonucun bize bağlı olduğunu düşünüyorum. Dünyanın çeşitli yerlerinde çatışmalar devam ederken bu çalıştayın kültürlerin birleştirici gücüne odaklanarak çok önemli bir amaca hizmet ettiğini düşünüyorum. Bu çalıştay binlerce dolar harcanarak sadece insanların kendilerini tatmin edeceği bir etkinlik olmayacağına inanıyorum" dedi.

Cırık'ın ardından söz alan Ürdün Middle East UniversityRektör Yardımcısı Mahmood Hussein Al-Wadi de konuşmasında, tüm katılımcılara teşekkür ederek, çalıştayındüzenlenmesine katkı sunan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve üniversitemize şükranlarını sundu. Al-Wadi, ayrıca bu gibi çalıştaylarla Türkiye'nin önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.

Çalıştayın selamlama konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, katılımcılara teşekkür ederek başladığı konuşmasında "Burada düzenlenen etkinliğin üniversiteler arası iş birliğine büyük bir katkı sunacağına inanıyorum" dedi.

Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman da katılımcılara teşekkür ederek başladığı konuşmasında "Geçmişten bugüne bir tarih ve kültür şehri olan Kütahya'da DPÜ öncülüğünde gerçekleşen bu etkinliğin farklı kültürlerin bir araya gelmesi açısından çok önemli olduğuna inanıyorum ve çalıştayın başarıya ulaşmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Çalıştay, yabancı üniversitelerin temsilcilerinin kurumlarını ve iş birliği olanaklarını tanıttığı oturum ile devam ediyor