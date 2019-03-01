Michael Jackson’ın cinsel istismarına uğrayan çocuklardan son dakika açıklaması! "Onunla kaldığım her gece beni..."

Çeviri: sabah.com.tr

Michael Jackson hakkında yayınlanacak belgesel çok konuşulmuş ve Jackson ailesi bu filme karşı çıkmıştı. Henüz belgesel çekilmleri sıcaklığını korurken konu hakkında bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. 36 yaşındaki Wade Robson, dün BBC'de yaptığı açıklamada, yedi yaşından itibaren Jackson'ın cinsel istismarına uğradığını ve 14 yaşındayken ünlü şarkıcının ona tecavüz etmeye çalıştığını söyledi. 40 yaşındaki James Safechuck ise, Jackson'ın ona "10 yaşından 14 yaşına kadar" cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

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