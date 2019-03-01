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’ın cinsel istismarına uğrayan çocuklardan son dakika açıklaması! "Onunla kaldığım her gece beni..."

Bir televizyon kanalında konuşan iki genç son dakika açıklamalarda bulundu. Robson ve Safechuck, tarafından yedi ve 10 yaşlardan itibaren yüzlerce kez cinsel istismara uğradıklarını söyledi. İki mağdurdan biri olan Robson, katıldığı programda olay ile ilgili şu ifadelere yer verdi: "Ne zaman onun yanında olsam, onunla kaldığım her gece, beni kötüye kullandı." Jackson'ın ailesi ise iddialarını kanıtlamak için "tek bir kanıt bulunmadığını" söylüyor.

Giriş Tarihi: 1.3.2019 08:35 Güncelleme Tarihi: 1.3.2019 09:05
Michael Jackson’ın cinsel istismarına uğrayan çocuklardan son dakika açıklaması! Onunla kaldığım her gece beni...

Çeviri: sabah.com.tr

hakkında yayınlanacak belgesel çok konuşulmuş ve Jackson ailesi bu filme karşı çıkmıştı. Henüz belgesel çekilmleri sıcaklığını korurken konu hakkında bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. 36 yaşındaki Wade Robson, dün BBC'de yaptığı açıklamada, yedi yaşından itibaren Jackson'ın cinsel istismarına uğradığını ve 14 yaşındayken ünlü şarkıcının ona tecavüz etmeye çalıştığını söyledi. 40 yaşındaki James Safechuck ise, Jackson'ın ona "10 yaşından 14 yaşına kadar" cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Bu iğrenç iddialar gündeme bomba gibi düştü. İşte çocukken dehşeti yaşayan iki kişinin yaptığı kan donduran açıklamalar...

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Michael Jackson’ın cinsel istismarına uğrayan çocuklardan son dakika açıklaması! "Onunla kaldığım her gece beni..."
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