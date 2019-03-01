Son Dakika Haberi |Somali'de bomba yüklü araçla saldırı
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Ülkeyi sarsan son dakika gelişmesinde bombalı saldırının ardından silahlı saldırganlar ve polis arasında çatışma çıktı.
Giriş Tarihi: 1.3.2019 10:18Güncelleme Tarihi: 1.3.2019 10:35
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Bombalı saldırının ardından silahlı saldırgan ve polisler arasında çatışma yaşandığı belirtildi. Saldırı sebebiyle en az 29 kişinin öldüğü, 80 kişinin yaralandığı belirtildi.