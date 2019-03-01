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Son Dakika Haberi |'de bomba yüklü araçla saldırı

'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Ülkeyi sarsan son dakika gelişmesinde bombalı saldırının ardından silahlı saldırganlar ve polis arasında çıktı.

Giriş Tarihi: 1.3.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 1.3.2019 10:35
Son Dakika Haberi |Somali'de bomba yüklü araçla saldırı

'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Bombalı saldırının ardından silahlı saldırgan ve polisler arasında yaşandığı belirtildi. Saldırı sebebiyle en az 29 kişinin öldüğü, 80 kişinin yaralandığı belirtildi.

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Son Dakika Haberi |Somali'de bomba yüklü araçla saldırı
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