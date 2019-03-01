Son Dakika: Suudi Arabistan, Usame bin Ladin'in oğlunu vatandaşlıktan çıkardı

ABD yönetiminin başına 1 milyon dolar ödül koyduğu El Kaide'nin eski lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza Bin Ladin için Suudi Arabistan'dan son dakika açıklama geldi. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı; Hamza Bin Ladin'in Suudi Arabistan vatandaşlığını iptal ettiğini duyurdu.
Giriş Tarihi: 1.3.2019 16:57Güncelleme Tarihi: 1.3.2019 17:15
Suudi Arabistan İç İşleri Bakanlığı, Usame bin Ladin'in oğlu Hamza Bin Ladin'in Suudi Arabistan vatandaşlığını iptal ettiğini duyurdu. Açıklama, ABD yönetiminin, Hamza bin Ladin'in başına 1 milyon dolar ödül koyduğunu duyurmasının ardından geldi.