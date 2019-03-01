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Son Dakika: , 'in oğlunu vatandaşlıktan çıkardı

ABD yönetiminin başına 1 milyon dolar ödül koyduğu El Kaide'nin eski lideri 'in oğlu için 'dan son dakika açıklama geldi. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı; Hamza Bin Ladin'in Suudi Arabistan vatandaşlığını iptal ettiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 1.3.2019 16:57 Güncelleme Tarihi: 1.3.2019 17:15
Son Dakika: Suudi Arabistan, Usame bin Ladin'in oğlunu vatandaşlıktan çıkardı

İç İşleri Bakanlığı, 'in oğlu 'in Suudi Arabistan vatandaşlığını iptal ettiğini duyurdu. Açıklama, ABD yönetiminin, Hamza bin Ladin'in başına 1 milyon dolar ödül koyduğunu duyurmasının ardından geldi.

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Son Dakika: Suudi Arabistan, Usame bin Ladin'in oğlunu vatandaşlıktan çıkardı
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