Son Dakika: Suudi Arabistan, Usame bin Ladin'in oğlunu vatandaşlıktan çıkardı

Suudi Arabistan İç İşleri Bakanlığı, Usame bin Ladin'in oğlu Hamza Bin Ladin'in Suudi Arabistan vatandaşlığını iptal ettiğini duyurdu. Açıklama, ABD yönetiminin, Hamza bin Ladin'in başına 1 milyon dolar ödül koyduğunu duyurmasının ardından geldi.