Türkiye kriz için devrede

BUGÜN NELER OLDU

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'la gerilimin azaltılmasında rol oynaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Han, Pakistan tarafından gözaltına alınan Hint pilotun da bugün serbest bırakılacağını duyurdu.Hindistan ile yaşanan gerilim konusunda parlamentoda birleşik oturumda milletvekilleri ve senatörleri bilgilendiren Han, "Dostlarımızla temas halinde olacağız ve gerilimin azaltılmasında rol oynamalarını isteyeceğiz. Türkiye Cumhurbaşkanı'nı da bunun için arayacağım" ifadesini kullandı. İmran Han, "Yükselen gerilim ne bizim ne Hindistan'ın çıkarınadır. Yanlış hesaplar yüzünden ülkeler mahvoldu. Savaş asla çözüm değil. Hindistan bir adım atarsa buna karşılık veririz" diye konuştu. Hindistan Başbakanı Narendra Modi de Pakistan'ı ülkesini istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlayarak, "Düşman, terör saldırılarıyla bizi istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Bizim ilerleyişimizi durdurmak istiyorlar. Onların planlarının karşısında kaya gibi sağlam duracağız" dedi. İmran Han, bu açıklamalarının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak bir süre görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasında son günlerde yaşanan gerilim ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığını ifade etti.Krizi değerlendiren Rusya Dışişleri Bakarı Sergey Lavrov da "Eğer talep ederlerse iki ülke arasında ara buluculuk etmeye hazırız" dedi. Diğer yandan Hindistan'ın Pakistan ile yaşanan gerginlik nedeniyle her iki ülkede sivil uçuşlara kapatılan havaalanlarında uçuşlar yeniden başladı.Pakistan Başbakanı İmran Han, gözaltındaki Hint pilot Abhinandan Varthaman'ın bugün "barışçıl niyetlerinin göstergesi olarak serbest bırakılacağını" belirterek, önceki akşam Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye telefonla ulaşmaya çalıştığını söyledi. Pakistan Enformasyon Bakanlığı, Pakistan ordusunca düşürülen Hint askeri uçağının pilotunun görüntülerini paylaşmış, Hindistan pilotun salıverilmesini istemişti.