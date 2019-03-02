ABD’ye güven dibe vurdu

BUGÜN NELER OLDU

ABD merkezli Gallup araştırma şirketinin 133 ülkede yaptığı araştırmaya göre, Trump yönetiminin ilk yılı olan 2017'de dünya genelinde yüzde 30 olan kabul görme oranı, 2018'de yüzde 31 oldu. Ancak Trump yönetimine destek 65 ülkede yüzde 10 azaldı. Araştırma, Türkiye'de ABD'ye güvenin geçen yıl tarihi dip seviyeye gerilediğini gösterdi. 2017'de Başkan Donald Trump göreve geldikten sonra 65 ülkede beğenilme oranı yüzde 10 oranında azalan ABD politikaları, 2018'de de dünyanın gözünde güç kaybetti. Ancak başkanlık koltuğu el değiştirmediği için bu sefer beğenilme oranının yüzde 10'un üzerinde düştüğü ülke sayısı 5'te kaldı. Bunlardan biri de Türkiye oldu. Kamboçya'dan sonra geçen seneye göre ABD yönetimine yönelik hoşnutsuzluğu en fazla artan ülke Türkiye olarak açıklandı. Türkiye'de araştırmaya katılanların yüzde 14'ü ABD yönetiminin 2018 politikalarını onaylarken yüzde 73'ü onaylamadığını söyledi. Yüzde 12 ise kararsız. Türkiye'de Trump'ın politikalarını onaylamadığını söyleyenlerin oranı bir yılda 13 puan artmış durumda. Çin yönetiminin politikalarının dünya genelindeki kabul görme oranı yüzde 34'e, Rusya'nın da yüzde 30'a yükseldi. Dünyada politikaları en fazla beğenilen ülke ise 2018'de yüzde 39'la Almanya oldu.