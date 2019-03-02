Avusturya’da ırkçı yasa yürürlüğe girdi

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Avusturya'da "aşırıcılık ve siyasal İslam ile mücadele" gerekçesiyle aralarında "Bozkurt" sembolünün de bulunduğu, çeşitli gruplara ait işaret ve sembollerin kamuya açık yerlerde kullanımını yasaklayan "Sembol Yasası" 1 Mart 2019 itibariyle yürürlüğe girdi. Bu işareti yapanlara 4 bin euroya kadar ceza verilecek. Bulundukları ülkelerde yasal çerçevede faaliyetlerini yürüten Müslüman Kardeşler'e ait amblem ve MHP ve Ülkü Ocaklarının kullandığı Bozkurt işaretinin yasaklanması, PKK terör örgütüyle aynı kefeye konulması tepkilere neden olmuştu. Türkiye'nin sert tepki gösterdiği yasada, hangi sembol, amblem ve flamaların kullanılmayacağı resimli şekilde anlatıldı. Buna göre Bozkurt işareti, hilal içinde Bozkurt sembollerinin çeşitli versiyonları yasak listesine girdi.