FETÖ’nün ABD’deki okulunda cinsel taciz

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ABD'NİN New Jersey eyaletindeki FETÖ bağlantılı "Paterson Sanat ve Bilim Sözleşmeli Okulunda" çalışan J.R, okul müdürü Danny Necimo'nun (Doğan Necimoğlu) kendisine defalarca cinsel tacizde bulunduğunu belirterek davacı oldu. Dava belgelerinde, Necimo'nun J.R'a 2017'nin şubat ayı ve ilerleyen zamanlarda sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu kaydedildi. J.R.'ın durumu, okulun ortağı olan başka bir FETÖ okulu olan iLearn Okulları'ndaki Gülten Bergall ve Lori Cobb isimli iki yetkiliye bildirişinin ardından işten atıldığı kaydedildi.