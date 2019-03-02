Son dakika haber: Karaya ilk defa vurdu! Bilim adamları şoke oldu!

Kuzey Amerika'da hiç görülmemiş olan 2 metrelik devasa balığın karaya vurması bugün dünya gündemine son dakika olarak düştü. Bilim adamları yapmış oldukları incelemeler sonucunda ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını belirtti. Geçtiğimiz günlerde de Japonya'da karaya vuran 11 metrelik balıklar halkta paniğe neden olmuştu. Daha önce gerçekleşen dokuz şiddetinde ki deprem öncesi bu balıkların çıktıkları belirtilmişti.
Giriş Tarihi: 2.3.2019 17:41
Dünya gündemine son dakika olarak düşen olay bilim adamlarına şoke etti. Daha önce Kuzey Amerika'da hiç görülmemiş olan 2 metrelik devasa balık, Kaliforniya sahilinde görüntülendi.