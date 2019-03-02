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dakika haber: ilk defa vurdu! adamları şoke oldu!

Kuzey Amerika'da hiç görülmemiş olan 2 metrelik devasa balığın vurması bugün dünya gündemine dakika olarak düştü. adamları yapmış oldukları incelemeler sonucunda ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını belirtti. Geçtiğimiz günlerde de Japonya'da karaya vuran 11 metrelik balıklar halkta paniğe neden olmuştu. Daha önce gerçekleşen dokuz şiddetinde ki deprem öncesi bu balıkların çıktıkları belirtilmişti.

Giriş Tarihi: 2.3.2019 17:41
Son dakika haber: Karaya ilk defa vurdu! Bilim adamları şoke oldu!

Dünya gündemine dakika olarak düşen olay adamlarına şoke etti. Daha önce Kuzey Amerika'da hiç görülmemiş olan 2 metrelik devasa balık, Kaliforniya sahilinde görüntülendi.

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Son dakika haber: Karaya ilk defa vurdu! Bilim adamları şoke oldu!
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