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Suriye'nin kuzeyinde bulunan Azez kentinde Türkiye desteğiyle tapu dairesi açıldı. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK) Yöneticisi Abdullah Gedo, tapu dairesinin açılmasının bir ilk olduğunu belirterek, dairenin açılmasıyla birlikte gayrimenkulde hak gaspının önüne geçileceğini söyledi.Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Halep'in kırsalındaki Azez kentindeki yerel meclis, bölgede her türlü emlak işleminin yapılacağı Emlak (Tapu) İşleri Dairesi Kurumu'nu açtı. Azez'de yeni açılan tapu dairesi, ev ve arsaların gerçek sahibini ve haksız bir şekilde gayrimenkul sahibi olanları belirleyecek. Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle, çok sayıda insan mülkiyet hakkını kanıtlayan tapu ve diğer evraklarını kaybetmişti. Azez'de açılan emlak dairesi ise Fırat Kalkanı bölgesinde bir ilk oldu. Dairenin aynı zamanda El Bab, Cerablus, Mare ve Çobanbey'de de açılacağı öğrenildi.BIRLEŞMIŞ Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriyeli Kürtlerin ülkedeki sürecin bir parçası olduğunu ancak (YPG/PKK'nın paravanı) SDG'nin siyasi sürecin bir parçası olmadığını söyledi. Suriye rejimi ve muhaliflerle daha sonra da başta Türkiye, Rusya ve İran'daki görüşmelerini aktaran Pedersen,"SDG siyasi sürecin bir parçası değil. Gelecekte bir soruna dönüşebilir ve bu konuyu doğru bir şekilde ele almamız önemli" diye konuştu.